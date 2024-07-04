張榕容扮鬼后苦練下腰頭撞到！王淨全身血狂奔遇寒流高峰

《鬼才之道》媒體見面會，百白（左起）、姚以緹、王淨、張榕容、陳柏霖、瘦瘦、導演徐漢強。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕喜劇台片《鬼才之道》今（4）日舉辦記者會，陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦等主要演員，全數以片中鬼妝現身，讓陳柏霖直說：「今天有點不是自己的感覺！」眾人更當場分享拍片甘苦，張榕容為戲還練跑酷，更自爆每次拍攝「滑壘」戲腳都會破一片。

《鬼才之道》媒體見面會，張榕容。（記者胡舜翔攝）

張榕容在片中飾演「鬼界天后」，上演不少不符合人體工學的動作，包含大法師行走，還苦練下腰等等，被問到是否全親自上陣，當場笑說：「我如果做出來現在怎麼可能還在這邊！」還有一次拍攝下腰動作時，頭直接撞到現場拍攝軌道，讓一旁的導演徐漢強直呼：「當時在現場真的嚇一跳！」

請繼續往下閱讀...

《鬼才之道》媒體見面會，百白。（記者胡舜翔攝）

《鬼才之道》媒體見面會，王淨。（記者胡舜翔攝）

飾演「菜鳥鬼」的王淨也相當犧牲，末段有場戲全身血在雨中狂奔，她形容自己幾乎把整桶血漿倒在頭上，而且拍攝時還是寒流來襲時最冷的一天，「我先包一層保鮮膜在身體上，後來再加上鋁箔紙，但血漿幾乎是一片一片的掉下來！」同場狂奔的百白也分享：「當時經紀人幫我們撐傘，手也都在抖。」

《鬼才之道》媒體見面會，王淨（左起）、張榕容、陳柏霖。（記者胡舜翔攝）

陳柏霖在片中化身90年代偶像，還在充滿復古風的《愛的視線》MV中唱跳，他笑稱自己「恥力全開」，想說以後怎麼見人，「第一次看的時候真的快崩潰！」但他自爆該歌曲已於KTV上架，當場被拱「尾牙可以接表演」。《鬼才之道》將於8月7日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法