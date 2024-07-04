江坤俊不倫小三護理師 姜冠宇逆風開第一槍：偷吃再正常不過

名醫江坤俊爆對感情不忠。（翻攝自江坤俊臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「暖心名醫」封號的江坤俊，昨遭週刊爆料私下約會院內護理師，兩人多次進出醫院附的公寓，疑似共處整夜。儘管他和太太劉藺秦發共同聲明，稱目前家庭狀況一切正常，仍引發外界討論。對此，時常在社群評論時事的醫生姜冠宇，發表了一篇逆風文，他認為以人性來說，偷吃難以避免。

姜冠宇認為以人性來說，偷吃難以避免。（翻攝自姜冠宇臉書）

眼見同行的江坤俊爆發婚外情風波，姜冠宇在threads發逆風文寫下：「我看過上一輩真的外遇的醫師家庭不少，只能說雙方都有各自的問題偷吃，於人性再正常不過，因為你受夠另一半的缺點，但你眼中都是外遇的優點，更有可能，很倒霉地，外遇才是真愛」。

請繼續往下閱讀...

姜冠宇發文全文。（翻攝自＠threads@angelimpulse）

姜冠宇進一步分析，若是很重視孩子權益的人，建議婚前不要避諱簽約，「孩子歸誰的，財產要怎麼分，到時候不要來佔我便宜，我不能委屈」，他呼籲千萬別怕對方離開就不談這件事，對象要背叛你永遠都有理由。

☆★相關新聞☆★

江坤俊愛家形象翻車 才喊話老婆「朝下一站前進」

江坤俊曾認當醫生誘惑多！ 光憑「這點」娶到老婆就是福氣

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法