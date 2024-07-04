剛爆偷吃護理師！江坤俊又遭控「性騷營養師」4字發聲澄清

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TVBS《健康2.0》主持人、已婚外科名醫江坤俊3日爆出約會護理師，2人深夜在公寓共處11小時，他與老婆劉藺秦共同發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌，如今又傳出江坤俊過去在節目上曾對同場的女營養師性騷，對此兩方也發聲澄清。

江坤俊又被控性騷女營養師。（翻攝自臉書）

江坤俊近日被爆出軌護理師，儘管江坤俊夫妻倆已發聲明澄清，但依舊引發外界關注。根據《三立新聞網》報導，有爆料者出面指控，江坤俊曾對上節目同場的營養師鹹豬手多次，而受害者敢怒不敢言，直到威脅要公開他才停手，後續拒絕與他同台，也表示早已在圈內傳開。

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對此江坤俊經紀人回應，對於這則爆料，江坤俊表示絕無此事，而女營養師也回應：「上節目互動都很正常呀，這個是哪裡傳的？搞錯囉，謝謝關心，沒有什麼私交。」



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