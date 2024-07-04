晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

卜學亮見「男星母子互動」哭了！大元超香現身 姚元浩竟認不出

卜學亮見母子互動泛淚。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰錄製《我的明星村長》，本周播出全新第10集，首位女村長大元超香現身，化身拿MIC工作人員的她，戴上帽子口罩做掩護，讓姚元浩直呼：「我認不出來！」

大元（左二）是節目首位女村長。（好看娛樂提供）

大雨滂沱中，明星村長們到達高雄左營高鐵站，偽裝工作人員的大元說：「不好意思！我是新來的。」她刻意靠近姚元浩幫忙調整麥克風，還用收音boom撞上姚元浩的頭，卻意外沒被認出，反而是一旁的禾浩辰發現有異狀，更直言：「是不是在錄整人節目？」後來謎底揭曉，原本以為姚元浩會眼尖發現的大元說：「浩哥你認不出來？」姚元浩睜大眼回應說：「我認不出來！」

禾浩辰與母親相見歡。（好看娛樂提供）

明星村長來到禾浩辰的故鄉高雄，一起去探訪禾浩辰的媽媽，看到好久不見的兒子，母子二人立即熱情的擁抱，禾浩辰媽媽說：「想念兒子很難受，不知道節目方不方便，拜託回來高雄這邊拍一下。」看到禾浩辰跟媽媽的親子互動，讓卜學亮感動眼眶濕濕的表示：「母子之間的親情，近距離看這種真情流露，看到都是很溫暖、很感動的。」

禾浩辰與母親相見歡。（好看娛樂提供）

禾浩辰媽媽也提到自己大哥在旗津中洲當里長，「大哥現在還是里長，已經是做三任了。」明星村長們也聯繫到禾浩辰的舅舅里長，聽到明天有淨灘任務，大夥兒立刻決定要幫忙淨灘。禾浩辰卻在淨灘途中不小心腳受傷，讓媽媽十分心疼，立刻表示：「你不要用，媽媽來用就好。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中