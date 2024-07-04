卜學亮見「男星母子互動」哭了！大元超香現身 姚元浩竟認不出

卜學亮見母子互動泛淚。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰錄製《我的明星村長》，本周播出全新第10集，首位女村長大元超香現身，化身拿MIC工作人員的她，戴上帽子口罩做掩護，讓姚元浩直呼：「我認不出來！」

大元（左二）是節目首位女村長。（好看娛樂提供）

大雨滂沱中，明星村長們到達高雄左營高鐵站，偽裝工作人員的大元說：「不好意思！我是新來的。」她刻意靠近姚元浩幫忙調整麥克風，還用收音boom撞上姚元浩的頭，卻意外沒被認出，反而是一旁的禾浩辰發現有異狀，更直言：「是不是在錄整人節目？」後來謎底揭曉，原本以為姚元浩會眼尖發現的大元說：「浩哥你認不出來？」姚元浩睜大眼回應說：「我認不出來！」

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禾浩辰與母親相見歡。（好看娛樂提供）

明星村長來到禾浩辰的故鄉高雄，一起去探訪禾浩辰的媽媽，看到好久不見的兒子，母子二人立即熱情的擁抱，禾浩辰媽媽說：「想念兒子很難受，不知道節目方不方便，拜託回來高雄這邊拍一下。」看到禾浩辰跟媽媽的親子互動，讓卜學亮感動眼眶濕濕的表示：「母子之間的親情，近距離看這種真情流露，看到都是很溫暖、很感動的。」

禾浩辰與母親相見歡。（好看娛樂提供）

禾浩辰媽媽也提到自己大哥在旗津中洲當里長，「大哥現在還是里長，已經是做三任了。」明星村長們也聯繫到禾浩辰的舅舅里長，聽到明天有淨灘任務，大夥兒立刻決定要幫忙淨灘。禾浩辰卻在淨灘途中不小心腳受傷，讓媽媽十分心疼，立刻表示：「你不要用，媽媽來用就好。」

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