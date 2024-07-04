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娛樂 亞洲

陳意涵遊法不爽服務生！「上錯菜還發脾氣」節目怒公開餐廳名

陳意涵（左）近期登上中國綜藝節目《花兒與少年．好友記》。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳意涵近期參加中國節目《花兒與少年．好友記》，與寧靜、秦嵐、張翰、李斯丹妮、趙昭儀等人到法國旅遊，一行人到了當地一間知名餐廳用餐，過程中服務生不僅上錯餐點還發脾氣，讓陳意涵相當傻眼。

陳意涵和寧靜、秦嵐、張翰、李斯丹妮、趙昭儀到一間知名法國餐廳用餐，點了5分熟牛排，沒想到餐點送上後發現都是全熟，於是向一名女服務生反應，結果女服生竟回應「這就是5分熟」，讓陳意涵聽了傻眼回應，「這是法國的5分熟嗎？」接著服務生才詢問是否要重做，但卻只拿走陳意涵的牛排。

陳意涵（左）向服務生反應餐店有問題。（翻攝自微博）

重新上過之後，陳意涵發現比原本的牛排還熟，便向對方表達自己的疑惑，不料，該名女服務生越來越激動，似乎非常生氣，陳意涵看傻，「她為什麼要這麼生氣啊？」隨後來了另一名男服務生，表示願意替她們更換餐點，但陳意涵等人鑒於剛剛女服務生的態度選擇拒絕。

服務生的態度讓陳意涵（左）相當傻眼。（翻攝自微博）

對此，節目製作單位也在最後直接秀出餐廳店名，點出藝人提出的缺點，包括菜品不好吃、上菜太慢、服務態度差等等。該片段也引起網友討論，紛紛表示「這服務態度也太不好了」、「餐廳的服務員態度不咋地，避雷是對的」，但也有人認為是雙方溝通造成誤會。

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