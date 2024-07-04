突遭曾國城插隊！他怒PO網 製作單位緊急出面澄清

曾國城至高雄夜市拍攝節目，遭網友怒批插隊。（傑星傳播提供、翻攝自Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名網友在社群上表示，在夜市巧遇曾國城出外景錄製《型男大主廚》，而除了製作單位以外，還有許多民眾圍觀。在文章中她怒轟：「為什麼拍節目就可以插隊」對此，吸引許多網友對此事評論，而製作單位後續也緊急道歉。

網友怒批：「為什麼拍節目就可以插隊。」（翻攝自Threads）

一名網友在Threads上發布文章，表示在高雄夜市排隊時，遇到曾國城在出外景拍攝《型男大主廚》，但他疑似遭對方插隊，直言怒轟：「為什麼拍節目就可以插隊」而製作單位看到此文後也緊急澄清並道歉。

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型男大主廚迅速出面回覆。（翻攝自Threads）

面對網友的怒氣，製作單位迅速在貼文下方留言表示歉意：「首先抱歉今日拍攝造成大家的困擾，夜市拍攝是有先預約並打過招呼的，但現場實在有太多不可控的因素，謝謝高雄民眾的熱情，下次我們會多多注意。」而後續其他網友也紛紛認同製作單位做法。



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