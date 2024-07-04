大胃女王萌梓閃電退團 鬆口12年該畢業了

萌梓外型甜美可愛。（翻攝自萌梓IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本第5代「大胃女王」萌梓（もえのあずき）曾來台為觀光局代言，身高156公分、體重42公斤，瘦小身材食量卻像無底洞，今（4）日一早閃電宣布要退出組合團體「エラバレシ」，結束12年偶像生涯。

別看她身材嬌小，食量超驚人。（翻攝自萌梓IG）

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稍早萌梓感性對外表示，謝謝大家一直以來支持，期待粉絲繼續支持，「我已經決定畢業，畢業演唱會將於8月14日在東京澀谷舉行。」

萌梓大口吃美食很療癒。（翻攝自萌梓IG）

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而萌梓最讓粉絲津津樂道的事，她曾一餐吃掉日幣10萬元（約台幣19789萬元）壽司，萌梓投資也很有一套外傳身價上億；被問起理財秘訣，她常笑笑說：「錢是沒有增加太多啦，不過我平常收集很多折價券，這樣可以省很多錢。」意外曝光省餐費的小訣竅。

今（4）日一早，萌梓閃電宣布要退出組合團體「エラバレシ」，結束12年偶像生涯。（翻攝自萌梓IG）

此外，萌梓除了很會吃，還擁有烏龍麵、魚類、可樂餅分析等多張食品證照，「因為我太愛吃了，所以都考一些跟吃有關的證照。」

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