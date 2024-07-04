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娛樂 最新消息

爆讓米砂懷孕秘辛 孫安佐認了：我是渣男

孫安佐（左）3日晚間接受成人平台SWAG邀請，與網紅陳沂合體直播。（翻攝自陳沂SWAG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕孫鵬、狄鶯獨子孫安佐3日晚間在SWAG與網紅陳沂對談，意外聊到前女友、網紅「Misa」米砂，過去米砂情路坎坷，2019年承認和孫安佐發生過關係且墮胎，引爆前任阿乃不滿，昨晚直播孫安佐也還原當時情情況。

相關新聞：陳沂慘被孫安佐逼問 「有沒有性幻想過我？」

孫安佐說，當時米砂說自己有戴避孕環，但後來爆出懷孕墮胎，他嘆說：「這改變不了我是個渣男，在有女友的情況還跟她上床。」

相關新聞：孫安佐SWAG肉搏戰 陳沂酸館長危險了

網紅「Misa」米砂常談論性別私密議題走紅。（翻攝自米砂IG）

公開認了自己是渣男，孫安佐坦言當年剛回台灣，有點不太懂事，就很相信女生說的話，所以才招惹一堆麻煩，「但是現在已經不一樣了，只要有需要的話，一定會戴保險套。」

相關新聞：孫安佐上SWAG直播與酸民開槓  爆怒嗆「有種跟我打一場！」

直播中，陳沂也挑明問孫安佐「前女友的事」，他突然變臉拿出計時器說：「給妳60秒，要不要跟我打拳擊，不要的話妳有沒有性幻想過我？」當場，陳沂秒回她對孫安佐從沒幻想過，「因為感覺像在犯罪。」隨後陳沂答應孫安佐拳擊邀約，直接上演肉搏戰。

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