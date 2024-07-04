汪建民罹肺腺癌4期挺過化療 一心只想這件事

汪建民爆出罹患肺腺癌4期。（資料照）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕56歲資深藝人汪建民以電視劇《台灣靈異事件》鐵頭一角爆，2019年爆出欠債2千萬，這幾年鮮少在螢光幕前亮相，3日爆出罹患肺腺癌4期，癌細胞甚至擴散至頸椎、脊椎，腦部也被檢查出兩顆腫瘤。

相關新聞：汪建民驚爆肺腺癌4期》不菸不酒也中 持續咳嗽肺部求救訊號

請繼續往下閱讀...

據了解，汪建民去年10月背後劇痛，經就醫檢查後發現肺部出現惡性腫瘤，他嘆說，平時不菸不酒卻罹肺腺癌，心裡第一念頭：「還有那麼多債務，如何跟好友交代？」為了生活，他強撐工作繼續直播。

汪建民好友透露，經過這幾個月不間斷治療，現在他的腫瘤已經變小，頭髮也慢慢長出來，「汪建民現在除了保持身心健康，心中掛念的就是有力氣繼續直播賣貨，才能趕緊賺錢還債。」

相關新聞：汪建民驚爆肺腺癌4期》營養師：少吃3害、補5營養

據了解，汪建民從去年12月入院開刀，至今經過9次化療逾60次電療，曾經頭髮全掉光、完全失去味覺，體重也從89公斤爆瘦到77公斤，如今生活就是每天搭捷運到醫院電療，下午做直播，近期開心的就是頭髮慢慢長出來。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法