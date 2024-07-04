恭喜！韓女星挺過離世男友陰霾 宣布懷孕9月當媽

李裕英和金柱赫（左圖）曾是情侶，去年2月，李裕英公開有了新男友。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕34歲南韓女星李裕英曾和已故演員金柱赫愛得火熱，只是金柱赫不幸2017年因心肌梗塞引發車禍逝世；去年2月，李裕英認愛圈外男友，韓媒昨（3）報導，李裕英「雙喜臨門」，除了已完成結婚登記，今年還預計會當媽媽。

李裕英去年大方公開生活照，曬出和圈外男友戀愛ing，粉絲祝福她成功走出故人傷痛；經紀公司補充說：「李裕英和男友基於深厚感情和信任，決定結婚，並於9月成為父母。」她的圈外老公未曝光，兩人也無辦婚宴計畫。

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李裕英出席《隨意對待我》發布會時，未公開懷孕一事。（翻攝自X）

李裕英和金明洙主演的韓劇《隨意對待我》才剛播畢，該劇首播之前，李裕英早已有孕在身，依然不動聲色參與電視劇發布會，事後網友翻出她當時穿上寬鬆連衣裙的照片，發現原來早已暗藏喜訊。

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