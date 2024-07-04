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娛樂 最新消息

李艷秋淡出10年「拄助行器」露面 曝退出新聞界內情

李艷秋（右）登上王偉忠節目。（中廣提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕王偉忠主持中廣節目，專訪相識將近50年老友李艷秋，王偉忠看到李艷秋在髖骨手術後拄著助行器還要學吉他，真心佩服，說他年紀也到了，也該檢查膝關節，李艷秋大方表示，「如果你要開刀，我的助行器可以借你！」

王偉忠與李艷秋在大學時參加跨校新聞營相識，後來王偉忠在華視做綜藝、李艷秋則是華視當家主播。李艷秋說她每次經過綜藝棚，都會聽到王偉忠大聲罵人好威風，但身為記者的她卻要頭昏腦脹的剪接立法院裡吵吵鬧鬧的新聞，忍不住覺得平平是新聞系，為什麼日子過得這麼不同。

李艷秋也透露，其實新聞節目有很多職業傷害，像棚內以前用鹵素燈，其實強光很傷害眼球，老公李濤五十歲就必須開刀清除白內障，而且「濤哥」主持的招牌動作就是以單手手肘撐著身體，長期造成脊椎側彎，必須靠伸展運動拉回來。

李艷秋（右）登上王偉忠節目。（中廣提供）

她自己則是體質易發骨刺、一運動就磨損到軟骨而痠痛不已、感覺力不從心，為了日後能跑能跳，乾脆兩邊髖骨都開刀處理。

王偉忠問起兩人為何決定連袂離開新聞圈，李豔秋說十年前他們冬天到北海道，李濤看著當地蒼茫美麗的雪景忽然有感而發說，「回去，我們就辭了吧！」王偉忠打趣說，「李濤應該說，我們再生一個吧！」逗得李艷秋哈哈大笑。

李艷秋表示，當時因為TVBS易主，兩人都感受到環境變了，決定放下，而且一離開，就沒想要回頭。現在李濤忙公益，她則學音樂，先學古箏、再學吉他，而且老老實實從樂理開始學起，以前看不懂豆芽菜音符，現在則覺得樂趣無窮。

李艷秋說，他們夫妻好幾十年生活中只有新聞，吃飯就是吃便當，錯過了孩子長大、也錯過了陪伴父母的時間，現在到了這個年齡，她希望能夠誠實面對自己與別人，不再有任何的公關想法或是婉轉措辭，李豔秋笑說：「現在認識我的人越來越少，我就越來越自在了！」

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