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娛樂 最新消息

男神白敬亭甜蜜激吻田曦薇 親密動作全靠「大數據」

白敬亭（右）與田曦薇先婚後愛，情感愈來愈深厚。（八大電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白敬亭、田曦薇在古裝劇《卿卿日常》先婚後愛互動逗趣，獲得劇迷一致好評，連白敬亭都自認難以抵擋劇情的趣味性，他表示這是他首次看劇本，就會不自主嘴角上揚的作品。他劇中飾演六少主尹崢，笑稱角色只要一喝酒就會「變身」，一向內向隱忍委婉的人設，立刻轉性變成非常直接、還有攻擊性，光聞酒香就會醉的角色，是一個很逗趣的設計，但戲外的白敬亭酒量如何？他透露不會醉倒，從未發生過喝到斷片。

戲裡，白敬亭呵護田曦薇的愛意愈來愈濃烈，白敬亭曾描述戲裡角色尹崢的擇偶條件，他說在李薇（田曦薇角色名）出現前，他沒有明確的標準，但對愛情觀是自始至終的專情，直到李薇出現後，把這個模糊的形象給清晰化了，「但尹崢對男女情感比較青澀，也在摸索階段，所以整個過程比較笨拙。」

白敬亭戲裡不勝酒力。（八大電視提供）

幕後花絮曝光男女主角親密吻戲拍攝過程，導演向白敬亭動作指導，指示他的手可以托著田曦薇的耳鬢，白敬亭忍不住回應導演：描述太詳細了！」導演卻稱：「我研究過很多手摸的位置，大數據顯示這是標準非常討喜的動作。」《卿卿日常》每週一至五晚間九點於八大戲劇台播出。

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