法比歐心疼台灣「補習班教育」 混血萌女未來教育路曝光

法比歐把家庭生活排在生活首位，平常六點之後就不安排工作。（獵人谷之夢提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕法國籍的法比歐是台灣女婿之一，和老婆Desiree結婚4年，育有1歲半愛女，他今出席橄欖油活動，談到可愛的混血女兒已經開始會用中、法文數一到十，自己常被女兒奶音講「Amour（法文的愛）」萌到，但他和老婆卻有共識堅決不生第二胎。

法比歐很疼愛1歲女兒。（翻攝自IG）

他提到有女兒之後，家庭氣氛很幸福，又覺得專注力都在小孩身上，「很想念兩人時光」，法比歐解釋一個小孩就消耗滿多的時間，「我很想念女兒幼嬰時期，但有了小孩之後不可能跟以前過一樣的生活，有第二個時間會更限制。」因此斬釘截鐵不生第二胎。

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他把家庭排在首位，平常6點之後就不安排工作，會在家下廚、陪女兒玩，達到生活平衡的階段，目前除了舞台劇《把我娶回家》巡演，11月也會出書分享家庭、教育的想法。

談到台灣哪項教育觀念最難接受？他嘆口氣說：「我家樓下就有補習班，每天看到小朋友下課後還要去補習到晚上10點，覺得很可憐。」計畫未來讓女兒讀法國學校或是在家自學。

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