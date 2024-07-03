徐佳瑩武漢嗨唱〈會呼吸的痛〉！ 台灣網友驚：有夠地獄

徐佳瑩（資料照，記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金曲歌后徐佳瑩「變得有些奢侈的事」巡演去年11月於台北開跑後，今年三月起展開世界巡迴之旅，廣州、成都、北京站場場爆滿，上月29日更是睽違5年再次回到武漢開唱，事後她則開心在社群發文寫下：「能在這裡把我喜歡了很久的〈會呼吸的痛〉送給大家，奢侈又珍貴！」沒想到，徐佳瑩無心插柳的一席話，讓台灣粉絲們全看呆，紛紛表示：「會呼吸的痛是指武漢肺炎的症狀嗎？」、「有夠地獄哈哈哈」。

徐佳瑩（資料照，亞神提供）

徐佳瑩上月29日在武漢舉辦「變得有些奢侈的事」巡迴演唱會，她身穿一襲紅黑長裙從舞台中央登場，並以〈給〉為演唱會揭開序幕，而在演唱〈尋人啓事〉的時候，全場觀眾自覺地亮起了手機手電筒一起大合唱，在安可環節更是翻唱梁靜茹的經典曲目〈會呼吸的痛〉，全場大合唱的氛圍拉滿。

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徐佳瑩在武漢站演唱〈會呼吸的痛〉，讓台灣網友全嚇傻。（翻攝自臉書）

事後，徐佳瑩在臉書發文開心寫下，「相隔五年，我又來了。謝謝武漢！能在這裡把我喜歡了很久的〈會呼吸的痛〉送給大家，奢侈又珍貴！」沒想到，徐佳瑩無心插柳的一席話，卻讓台灣粉絲們全看呆，「會呼吸的痛是指武漢肺炎的症狀嗎」、「黑色幽默，實在有夠地獄，哈哈哈」、「武漢值得這首歌」、「比博恩還幽默」。但也有粉絲憂心表示：「我擔心妳會回不來...」、「在對岸的妳，請注意安全」。

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