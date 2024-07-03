（影音）麋先生迎戰小巨蛋宇宙人送爆米花車！讚熱狗處理危機不尷尬

〔記者陳慧玲、實習記者謝函穎／台北報導〕麋先生9月21日將在台北小巨蛋舉辦首場「馬戲團運動 CircUs」世界巡迴演唱會，今（3）在西門紅樓舉行門票開賣記者會，同門宇宙人送上爆米花車祝福他們票房「爆」量、「爆」滿，宇宙人小玉也給鼓勵：「你們很棒了，做自己就好！」

麋先生小巨蛋演唱會記者會 宇宙人（右一至三）站台力挺（記者潘少棠攝）

小玉對麋先生說：「親愛的五位，放鬆就好，不用想太多，歌迷會給你們很大能量。」歌迷總會期盼偶像在台上露肌肉，麋先生主唱聖皓笑說：「我們惜肉如金，賣藝不賣肉。」不過又補充：「如果加場又秒殺，小B會露腹肌。」

請繼續往下閱讀...

麋先生小巨蛋演唱會記者會 宇宙人（右一至三）站台力挺（記者潘少棠攝）

麋先生今天也首唱演唱會主題曲《馬戲團運動 2024CircUs》，聖皓談到，當年唱這首歌比較衝撞、血氣方剛，11年後新版改編加入管樂更華麗，舞台也更大，讓編曲聽起來更像在馬戲團裡。

上週六金曲獎頒獎典禮，熱狗表演時麥克風出包，聖皓說：「現場演出事故很多的，狗哥這次很厲害，一看就很專業，應變反應不會讓現場尷尬，反而獲得大家鼓掌。現場演出會遇到很多無法控制的意外，以前我在台上吸到過多乾冰。」

另外聖皓也提到某次大型音樂節演出時出現的失誤，技師把聖皓的麥克風拿錯，「拿給了小B，變成小B在唱歌，他幫我和聲，因為有直播，網友會覺得唱這麼隨興啊？」他說出錯當下就知道錯了，「技師上台換麥克風，緊急更換之後又拿成喆安的，我們很不開心，是嚴肅的，太離譜了，告訴技師下次要注意。」

麋先生演唱會門票7月6日中午12點在拓元售票系統開賣，逸帆放話，一場賣完就跑一次全馬馬拉松。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法