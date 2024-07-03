（影音）劉德華來台灣了！10月底攻蛋連唱4天 場次正式出爐

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王「華仔」劉德華確定來台開唱，相隔11年在小巨蛋舉辦演唱會，今天正式公布場次時間，將從10月31日起至11月3日，連續在台北小巨蛋連唱4天，刷新自己在小巨蛋的開唱紀錄！

劉德華為了演唱會認真排練。（台灣映藝、超級圓頂提供）

出道43年的劉德華，自1985年首張粵語專輯《只知道此刻愛你》起，至今已累積110多張唱片、600多首歌曲，他曾在2008年和2013年分別帶著「Wonderful World」和「Always」兩套巡演節目在台北小巨蛋開唱。

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這次華仔闊別11年回到台北，不同年齡層的歌迷都對這位跨世代男神引頸期盼，終於能在歌聲裡和劉德華再度相遇。

劉德華宣布台灣開唱。（台灣映藝、超級圓頂提供）

距離「今天⋯is the Day」巡迴演唱會上海首演只剩3天，劉德華每天過著排舞、練歌、練歌、排舞的生活，即使為了保護身體戴著口罩練舞，他依然直說感覺真好。

今天華仔正式為台灣歌迷捎來好消息，跟大家相約在10/31、11/1、11/2、11/3台北小巨蛋見。華仔說：「開演唱會是我一個很想做的事情，因為只有這種狀況底下，我才可以面對面，跟所有觀眾、跟每一個人很大聲、很大聲地說，我真的很謝謝很謝謝很謝謝你們。」相關訊息可鎖定主辦單位超級圓頂FB粉絲頁。

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