唐玲結束化療 身上為何還放人工血管？

唐玲開心分享抗癌心路歷程。（翻攝自唐玲臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕唐玲宣布戰勝罹患胃癌後第一個5年關卡，目前健康狀況跟一般人一樣，也成為台灣十大抗癌鬥士之一，只是有人看到她身上人工血管覺得很奇怪，為什麼已經結束化療，還要放在身上？

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有關人工血管何時拆除？唐玲透露這個問題有點複雜，「之前說人工血管是化療的好朋友，那打完化療之後，是不是就可以馬上拆除？原則上有兩個考量因素，一是癌症復發率，二是生活品質。」

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唐玲表示，因為每種癌症的復發率不同，每個人對人工血管，所造成的影響也不一樣，而建議拆除的時間大概有兩派，一是至少保留兩年，另一是馬上拆除。

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「所謂保留兩年，是因為癌症最容易在兩年內復發，如果癌症復發又要化療，就可以繼續使用保留的人工血管，不必重復麻醉、開刀來安裝人工血管」，唐玲說，也有癌友做完化療，馬上拆除人工血管，「因為有些人，覺得身上有這個東西很痛苦。」

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唐玲提醒拆除後，如果癌症復發又需要裝置人工血管來化療，原來裝右邊的就可能要換成裝左邊，因為原來的那邊經過拆裝，可能有沾黏或血管問題無法再裝。

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