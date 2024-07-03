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娛樂 音樂

豁出去！公開點名Melody 陶喆當愛妻面鬆口回應了

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆世界巡迴演唱會「Soul Power II」3月起跑，上週在北京站開唱，這一次挑戰連三唱對自己也是一個大考驗，陶喆直呼：「有快十年沒有在北京開演唱會了，上一次還是2015年的冬天，沒有靠大家幫我回憶，我有記得唷！」

陶喆北京開唱。（偉大文化提供）

陶喆在這3場裡歌單裡，讓大家聆聽到不同的驚喜，首日他選唱收錄在《六九樂章》專輯的《雲豹》，以保護瀕危動物為主題創作也是本次巡演首次演唱，他雖調侃說：「這首歌是冷門歌。」卻引來台下粉絲高度共鳴；有趣的是，面對全場大合唱的滿滿熱情，陶喆內心相當感動，在演唱會尾聲時，為了要回饋觀眾們，他笑說要「捨命」！當著坐在台下的老婆Penny面前，唱起經典情歌《Melody》，此舉更是讓全場氣氛High翻。

陶喆北京開唱。（偉大文化提供）

巡演有超過一半都是00後的粉絲，他們從開場就開始大聲唱和，這回演唱到《心亂飛》時吉他手才彈出前奏，萬名樂迷就自動啟動「大合唱模式」。整整一首歌在無伴奏狀態下完成了，陶喆被這震撼場面逗得開心極了，主動接力再唱一遍，幾度用飆高音展現唱功，讓觀眾震攝住；沸騰情緒讓他開玩笑說：「不知道是因為北京的天氣還是你們的熱情，我的汗水也嘩啦啦啦直流，監聽耳機都泡水了。」

陶喆北京開唱。（偉大文化提供）

陶喆北京開唱。（偉大文化提供）

締造自己北京場的新紀錄，陶喆感動說：「北京站圓滿收官！在《愛，很簡單》ending時，當我站在升降台上，你們逐漸融入黑暗，那份感動與不捨，我和你們一樣。去年我還不確定是否可以再開巡迴，是你們給了我堅定的力量。」演唱會將陸續到南京、南寧不同城市繼續演出，也將唱回台北。

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