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娛樂 亞洲

網紅40萬娶小14歲超兇寮國妹 嫩妻點頭嫁人原因：想吹冷氣

中國網紅「林老師」娶小14歲寮國嫩妻。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日台灣一名40歲髮型師因花費70萬元娶18歲越南新娘引起討論，而中國網紅「林老師」先前也花費了約新台幣42萬，娶了小14歲的寮國新娘，女方超兇火辣身材，也掀起網友熱議。

林老師嫩妻擁有超兇火辣身材。（翻攝自YT）

林老師在YouTube頻道「林老師的旅行」中，紀錄和寮國老婆的旅行和生活點滴，可見嫩妻的長相甜美，以及不科學的魔鬼身材，經常穿著性感服裝拍片，吸引許多網友關注，頻道也累積超過10萬訂閱。林老師曾透露2人結婚原因，指出寮國有一項規矩，只要男生來到女生老家就一定要結婚，「所以我們就結婚了」。

寮國妻子透露願意點頭嫁人原因。（翻攝自YT）

林老師也分享當時前後總共花費約1萬3000美金（約新台幣42萬），包括給村長辦證的費用、買豬錢，真正作為聘金的費用不到1萬美金，女方也坦言願意嫁人的原因，「我原本住的地方沒有空調太熱了，想吹一下空調，不過也是很喜歡中國老公。」

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