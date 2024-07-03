羅雲熙《顏心記》喜迎二婚！娶妻遭疑「金屋藏男」老媽急搶婚

〔記者蕭方綺／台北報導〕羅雲熙、宋軼主演的古裝愛情輕喜劇《顏心記》，霸榜愛奇藝國際站排行榜NO.1兩週，臉盲症」男主角配上「百變怪」女主角的可愛人物設定，羅雲熙受訪時笑嘆和宋軼飾演的顏南星談戀愛不容易，就像「開盲盒」，他說：「不知道哪一天開出來一個什麼東西。」一旁的宋軼馬上回：「蠻有新鮮感的吧？」羅雲熙甜笑附和：「是新鮮感以及驚嚇吧？」宋軼認為開盲盒蠻好的，可以在對方審美疲勞時帶來刺激。

羅雲熙（右）受訪時笑嘆和宋軼（左）飾演的顏南星談戀愛不容易，就像「開盲盒」。（iQIYI國際站提供）

在《顏心記》中由宋軼飾演的女主角顏南星因中毒，每逢滿月會變身，近期除了變身成大叔外，還有台灣人熟悉的面孔「張榕容」，與羅雲熙擦肩而過，即便臉不同，但氣場和氛圍仍被羅雲熙一眼認出是女主角顏南星。

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羅雲熙認為男女主角兩人的相識相知，其實有很強的宿命感。（iQIYI國際站提供）

羅雲熙笑著回顧劇中新婚之夜時新娘突然變身鬍渣大叔「第一是橋段本來就蠻搞笑的，第二是演員印小天老師他完全就自來熟，一上來就演得特別到位，就蠻歡樂的。」也因女主角不斷變身，讓男主角的媽媽以為兒子「金屋藏男」，不得不把原本看不上眼的女主角求回家「搶婚」。

宋軼飾演的女主角顏南星因中毒，每逢滿月會變身。（iQIYI國際站提供）

最新播出劇情中，兩人即將二婚，宋軼表示：「第一次結婚的時候，女主其實知道是未達某些任務而一起合作的，但第二次結婚的時候兩個人是真的兩情相悅，互相傾慕彼此。」

羅雲熙認為男女主角兩人的相識相知，其實有很強的宿命感，還開玩笑說兩人是從「一開局就閃婚的戰友」變成「敞開心扉的病友」。宋軼也透露兩人會開始相愛的起源，「真正相知相許的過程，是兩個人對彼此的靈魂和思想精神的認可。」

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