博愛座爭議！歌手姚冠宇誤坐遭婦緊盯 「怕被攻擊」嚇到跳起

姚冠宇（左）因誤坐中捷車廂博愛座，遭6旬婦人緊盯後嚇得跳起來。（組合照，超級娛樂、台中市府提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕創作新人姚冠宇日前推出首支單曲〈好吧就這樣〉進軍歌壇，針對台北捷運近日發生多起博愛座的爭議，他有感而發表示，今（2日）在搭乘台中捷運時，期間自己正專心工作，卻遭一對6旬夫妻注視約5秒，他才驚覺自己正坐在博愛座上，當場整個人嚇到跳起來，就擔心自己會因此被修理。

姚冠宇在Threads透露2日搭乘台中捷運的過程，當時他一進車廂內一坐下便專心剪片，而一對約60多歲的夫婦一進車廂，立刻走到他的旁邊，讓當時的他相當納悶，因此心想：「對面一整排空的，幹嘛一定要坐我旁邊？」

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當這對夫婦找到位置坐下後，女方卻將視線再度看向姚冠宇長達約5秒鐘，他才驚覺原來自己坐在博愛座上，嚇得他當下整個人跳了起來。對此，姚冠宇則致歉「我對不起全台灣的『老人、孕婦、行動不便或抱小孩之旅客』」言語間透露緊張氣息。

姚冠宇的發文引來粉絲安慰，紛紛關心：「沒關係，你不是故意的（拍拍）」、「其實你可以繼續坐啊，又不是都沒位子，那阿姨很有事欸！」姚冠宇也在留言處說出自己的擔憂，「真的很怕被攻擊」、「我就擔心她在等車廂坐滿，再來修理我。」

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