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娛樂 最新消息

美艷甜點師老婆放話！潘宇謙急返香港 22歲前就交過10任女友

潘宇謙（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕34歲香港歌手「AP」潘宇謙推出第2張華語專輯《微光》，並邀來程予希合拍《在你身邊》MV，拍攝前，他識相的提前和甜點師老婆報備，被誇是「好人夫」，但他也自爆戀愛經驗豐富，過去曾交過10任女友，還曾遇過「恐怖情人」慘被影響工作。

他22歲前就交過10任女友，但是因為個性硬、不願意低頭道歉，一吵架就會直接分手，其中一位「前任」分手後曾經威脅要輕生，在他工作時打電話給他，吵著要去找他， 被拒絕後竟然撂話：「那我現在走去馬路上，現在是紅燈。」他一心軟，只好過去找她，擔心萬一出事不能向對方家人交代。

潘宇謙（認可音樂提供）

他被糾纏了一段時間，幸好後來有其他男生追她，才得以解脫，後來他也遇到現在的老婆，「我們也吵架，但我就想說『如果我做一次改變會怎樣』。」發現了自己其實很多壞習慣，例如不願意溝通等，後來就一一改正，他狂放閃：「從來沒有人能讓我這樣，她是唯一改變我的。」

潘宇謙一家四口。（認可音樂提供）

他和老婆交往6年、結婚6年，育有一對雙胞胎兒子，並不擔心接下來有「七年之癢」，兩人現在仍會擁抱、牽手，至於晚上想要「激情」時，會不會有「暗號」，他笑說不用刻意：「很自然的，情感到就會。」 他今天晚上將閃電返港，明天早上工作完後，立刻再飛來台灣，繼續宣傳新專輯，今晚會不會有「火花」？他笑說老婆只有交代「一定要看一次小孩」。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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