太陽點出「BIGBANG」經典三首歌！7日圓山花博會粉絲

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BIGBANG雖然暫無合體計畫，出道邁入18年的太陽卻沒忘初心，他今年擔任GQ Style Fest潮流文化祭大使，將於7日來到圓山花博爭艷館會粉絲，率先為讀者推薦三首BIGBANG經典歌！

太陽成為GQ最新一期封面，將於7日來台見粉絲。（GQ雜誌提供）

太陽表示，最近音樂圈吹起千禧風潮，於是想到《A FOOL OF TEARS》這首有著2000年代感性的R&B歌曲，至於屬於太陽的人生歌單，他選了出道曲《LALALA》，嚐到爆紅滋味的《LIES》，以及有著中毒旋律的《FANTASTIC BABY》，直呼這三首歌成就了BIGBANG，也是人生中不同階段努力的證明，不會被忘記。

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太陽成為GQ最新一期封面，將於7日來台見粉絲。（GQ雜誌提供）

太陽這藝名是他自己取的，除了期許自己閃閃發光，並希望音樂和舞台能像太陽一樣給予大家感動和溫暖。

太陽前年帶著專輯《DOWN TO EARTH》回歸，聊起身為歌壇大前輩，看到現在K-POP文化，不免感嘆「破冰是最大的挑戰」，自認內向的太陽說，要和素未謀面的人一起合作，遠比想像中還要艱難，很佩服現在新一代都適應得很好。

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