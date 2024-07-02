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娛樂 最新消息

張學友文武雙全自爆有躁鬱症狀！下次想拍喜劇就好

張學友在《海關戰線》上演不少火爆槍戰。（華映提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕歌神張學友暌違8年重返大銀幕演出《海關戰線》，不但有多場動作場面，更挑戰演出情緒起伏不定的高功能燥鬱症患者，文戲和武戲都很平均，兩者都極具挑戰性，他忍不住笑說：「我覺得這些症狀，有些和我自己也是蠻相似的。」

張學友透露這次拍《海關戰線》，慶幸遇上兩位專業對手霆鋒和林嘉欣，讓他很快投入和完成每一場戲，笑言：「打打殺殺當然落在霆鋒身上啦！但他這位動作指導真的很稱職，很有心思的設計和指導我每個動作演出，讓我覺得自己真的身手不賴。」

張學友（右）和謝霆鋒合作《海關戰線》，一拍完就立刻問身兼動作指導的他自己表現得如何。（華映提供）

為了拍攝一場槍林彈雨的大場面，張學友特別向在場槍械及爆破老師請教了開槍、拿舉等專業姿勢等動作，希望演出既精準又安全。謝霆鋒讚美他的身手很好，「學友哥動作很敏捷，他跪低再起身開槍的動作都很俐落，他不是常演動作戲，但只要暖暖身，很快就上手了。」

不過張學友對自己的表現頗有要求，一拍完就立刻問動作指導謝霆鋒表現得如何？要不要調整？謝霆鋒開玩笑說：「不用擔心，後製加快一點點，三格（所指影片的速度）就好，都很完美了。」讓張學友也開心接話：「原來可以加快三格喔！但我以後還是拍喜劇就好，輕鬆多了。」《海關戰線》將於7月5日在台上映。

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