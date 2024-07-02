親妹直播大失控！薔薔對外表示「頭很痛」連堂姊也現身開砲

薔薔針對妹妹林嘉珍在直播中與女友爆發爭執一事回應了。（翻攝自Threads，IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星薔薔「林嘉凌」的妹妹林嘉珍，2日在直播中與女友爆發爭執，過程中不斷嘶吼，女友在鏡頭前大哭更賞她一巴掌，火爆場面引發關注，對此，薔薔也回應了。

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林嘉珍與女友爆發爭執，過程中不斷嘶吼，女友在鏡頭前大哭更賞她一巴掌。（翻攝自Threads）



雖直播沒有留存，但從Threads網友截圖可見林嘉珍在直播中和女友爆發激烈爭執，原來是林嘉珍先扣住她的脖子，女友才怒打巴掌，失控場面令人傻眼。

自稱是薔薔堂姊的女網友發聲開砲林嘉珍的行為。（翻攝自Threads）

而在留言區有一名自稱是薔薔堂姊的女網友發聲開砲，「她的言行舉止觀感不佳，家裡的事就不必攤在網路上說，回國我會請她自我檢討。」，根據《ETtoday》報導，薔薔表示，家人都為此頭很痛，針對妹妹的脫序舉止，她將會於4日的活動上統一說明。



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