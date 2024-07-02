林萱瑜婚後首露面！只帶「小鬼」公仔意外吐露：忘帶結婚證書

林萱瑜。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林萱瑜在上月、33歲生日當天和「Junior」韓宜邦登記結婚，她今出席三立新八點檔《願望》卡司活動，談到登記結婚時，Junior帶著小鬼的公仔「Alien666」一起參與流程，象徵小鬼陪伴在他們身旁，她提到：「小鬼對Junior影響太大，他從訂制公仔到拿到成品，等了一年，當天我們原本準備好的結婚證書都忘記拿，只記得帶小鬼一起去。」

林萱瑜在上月、33歲生日當天和「Junior」韓宜邦登記結婚。（資料照，Junior提供）

而她剛進新的劇組，長官一直叮嚀新婚的她「不能懷孕」，加上劇中她算是災難擔當，會一直和華千涵有打架戲，若真的懷孕，碰上動作戲其實也讓人緊張。至於老公怎麼看？她坦言，Junior從2人一開始交往就希望有寶寶，但因為工作沒間斷，雖然懷孕在規畫內，卻也遲遲沒有行動，她說：「我身體也不能再拖了，預計這幾年就會生小孩。」婚禮明年會舉辦。

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此外，她提到2人交往時就開始同居，自認「提早看到最醜陋的一面」，因此新婚沒特別感受，然而何謂「最醜陋的一面」，她稱Junior喝酒後會開心躺在家中地板和貓玩，解釋道：「畫面很蠢。」但口吻聽來還是沉浸新婚甜蜜中。

林萱瑜。（記者胡舜翔攝）

她接著免不了抱怨老公，指出同居後最受不了對方的事是「東西不歸位」，而上一回夫妻倆有小爭執則是Junior把浴室拖鞋弄濕，她態度很理智，也不會翻舊帳，把一切原因歸咎在「男生比較粗心」。

抱怨歸抱怨，林萱瑜也補充說Junior很能承接她的情緒，「每次工作累，他能接住我情緒，很會消化我的副能量，帶我去走走、吃美食。」 三立台灣台新八點台劇《願望》即將於7/10登場。

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