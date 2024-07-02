日本女星田中千繪寄台灣芒果到日本 周春米：屏東生產的水果最早上市又好吃

〔記者葉永騫／屏東報導〕日本女星田中千繪從台灣空運芒果回日本老家，一箱的費用只有1萬多元日圓，日本則賣3萬日圓，屏東縣長周春米今天在農業大學開學典禮表示，屏東是糧倉， 農產的特色就是水果，生產的玉荷包、芒果、蓮霧等品質好，賣到日本有3倍的價值，她鼓勵農業大學的學員成為屏東農業的堅實力量。

屏東種植的芒果最早上市。（記者葉永騫攝）

周春米表示，今天看到一個訊息，田中千繪將台灣的水果芒果空運到日本東京給家人，讓田中千繪的媽媽「高興的不得了」，這一箱芒果6顆，花了1萬多元日圓，但在日本要花3萬日圓，可見台灣的農產品賣到日本有3倍的價值，屏東是農業糧倉，尤其是高濟的水果，不管是玉荷包、芒果、蓮霧、鳳梨等都是從屏東開始上市，農漁業更是屏東的根本。

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第十屆屏東縣農業大學開學典禮，縣長周春米到場參加。（記者葉永騫攝）

第十屆屏東縣農業大學開學，一百多位學員報名參加。（記者葉永騫攝）

周春米指出，今天是農業大學第十屆開學典禮，今年有107學員報名，十年有成，共培育了1658名的農業優秀長才，為屏東縣農業注入了新的活力和動力，也為屏東縣農業政策的推動提供了知識學習平台，而這次課程更融入了智慧科技、綠能低碳，並且有技術指導及現今的農業政策，讓青農增加各種農業知識、以降低風險，並有更多的通路，讓農民都能收獲滿滿，收入飽飽。

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