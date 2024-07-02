Jennie首當演員獲佳績！榮獲「最佳國際影集女主角」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕身為「時尚寵兒」的BLACKPINK成員Jennie，在HBO影集《偶像漩渦》中飾演Dyanne一角，首次挑戰演員身分。而她這次憑藉精湛演技再創事業高峰，榮獲巴西SEC Awards 2024 「最佳國際影集女主角」。

Jennie出演《偶像漩渦》Dyanne，首度挑戰演員身分。（翻攝自IG）

《偶像漩渦》是於2023年6月開播的美國劇情影集，而Jennie在其中飾演Dyanne一角，而這部影集是她首度以演員身分挑戰，展現了她全方位的才華，並在2024年巴西SEC Awards獲得國際劇集最佳女演員獎的殊榮。

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榮獲巴西SEC Awards 2024 「最佳國際影集女主角」。（翻攝自X）

事實上，《偶像漩渦》在坎城影展放映後評價兩極，正式播出後，片中的裸露、大尺度橋段引發爭議，差評不斷，還直接腰斬1集只播5集，後經HBO發言人表示，經過深思熟慮之後，不再繼續製作第2季。

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