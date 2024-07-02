《角頭－大橋頭》重現百人大亂鬥！王陽明嗆：你們很屌嘛

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－大橋頭》今（1）公布首支預告，片中重現「夜店百人大亂鬥」驚人場景，王陽明飾演的「Michael」，拳拳到肉打鬥畫面，讓網友腎上腺素狂飆！

鄭人碩（中）首次與《角頭》演出Michael的王陽明世紀同台。（曼尼娛樂提供）

預告中，王陽明、鄭人碩首次相遇，在人潮擁擠的夜店爆發推擠、鬥毆的激烈衝突，Michael忍不住火氣狠嗆：「你們很屌嘛！沒人敢在我的場子鬧事！」阿慶不甘示弱回嗆：「現在不是有了！」酸度爆表。

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繼《角頭2：王者再起》創下林森北路千人大亂鬥後，《角頭－大橋頭》從戶外拉進室內，挑戰高難度的「百人夜店大亂鬥」。

《角頭－大橋頭》前導海報。（曼尼娛樂提供）

監製張威縯坦言：「兩方互撕場面拍攝很辛苦，因為夜店整個場面人多、尤其是夜店的電梯場，狹窄的空間，滿滿的人又有很多動作戲，辛苦幕後跟演員的努力，讓整體畫面非常漂亮。」

此外，在《角頭2》演出「仁哥」的王識賢在《角頭－大橋頭》回歸演出，這回他還會開金口獻唱主題曲《無夢無望》，道盡浪子真實心聲，該曲也在Spotify登上「台語尚青」精選歌單TOP 1，足見高人氣；《角頭-大橋頭》於8月16日全台上映。

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