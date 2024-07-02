Melody自揭「最大噩夢」！親吐心聲：被扒了三層皮不過如此

〔記者林欣穎／台北報導〕《女人我最大》數位節目《玩美研究室》，7月號數位策展封面人物邀請到Melody，向大家分享自己面對人生中段的心態，也解密自己的夏日時尚與減重祕訣，她對自己的生活也做出深刻註解：「人生凌亂但美好！」

Melody與大家分享面對人生過半的心路與經歷。（TVBS提供）

Melody形容45歲的自己，是「鑽石D Color」，用自己證明女人最強大的一面，從來不是聰明幹練，而是歷經大風大浪後，依然能夠從容淡定、優雅地包容一切。

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Melody在訪談中提到曾經自己最大的噩夢，是讓別人看到她的不完美，但隨著時間推移，她漸漸接受了自己的缺點，並坦然面對。Melody表示：「不好的一面讓大家看了、被扒了三層皮，不過也就如此，皮會長回來、生活會繼續。」

Melody擔任7月封面人物。（TVBS提供）

在人生的過半階段，Melody認為，45歲的女人最需要經營的，是與自己的關係，Melody：「人到了中年，自我意識會更明顯！你會發現，只需要為自己的人生負責，即使是父母、伴侶、親子關係，這些都只是過程，這世界上你唯一要負責的個體，就是你自己，最重要的關係，是你和你自己。」

Melody認為白色是夏天的專屬色，也偏愛快時尚平價品牌的白色單品，弄髒也不心疼。而對於自己的身材管理，Melody指出，女人年紀越大代謝越慢，自己採取「痛苦集中管理」方式，減肥期嚴格控管飲食，平常則自由飲食，更向大家分享了私藏美腿秘訣，每天15分鐘的腿部滾輪按摩，而這習慣已維持10多年，Melody：「No pain, no gain，沒有什麼事是毫不費力的。」

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