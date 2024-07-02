薔薔妹直播喊被綠「反遭女友賞巴掌」 火爆場面4萬人看傻

薔妹林嘉珍（右）2日在直播中與女友爆發爭執。（翻攝自小紅書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星薔薔「林嘉凌」近期常在影片中和妹妹林嘉珍合體拍片，打開知名度後，林嘉珍也開啟了個人社群分享日常。豈料，林嘉珍2日卻在直播中與女友爆發爭執，女友一度在鏡頭前大哭，更打她一巴掌，火爆場面有超過4萬人觀看。

薔薔（右）近期常在影片中和妹妹林嘉珍（左）合體拍片。（翻攝自小紅書）

林嘉珍2日在直播中控訴女友和其他男人有不正當關係，不只如此，她接著爆料女友其實是在夜總會上班，且常挑富二代下手，甚至搞3P。女友被激怒後動手打了林嘉珍一巴掌：「我真的很後悔認識你！妳去死！」直播過程中兩人雖一度想和好，但最終仍翻臉告終。

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林嘉珍（右）爆料女友其實是在夜總會上班，且常挑富二代下手。（翻攝自小紅書）

林嘉珍（右）的女友在鏡頭前大哭，更激動地打她一巴掌。（翻攝自小紅書）

事實上，薔妹的直播多半以分享日常生活及職涯的心路歷程為主，如今將家務事搬上檯面，令網友全傻眼，直呼「到底在搞什麼」，引發熱議。

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