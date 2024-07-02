中國「百花獎」入圍公布！劉德華尬《滿江紅》易烊千璽拚影帝

〔記者鍾志均／綜合報導〕中國第37屆大眾電影百花獎今（2）公布入圍，男主角提名很有看頭，「華仔」劉德華以《流浪地球2》，對上4位中國演員王俊凱、朱一龍、易烊千璽和張藝興；《滿江紅》易烊千璽去年已拿下「長春電影節」影帝，《滿》片和《流浪2》又是去年中國賀歲檔兩大強片，獎落誰家令人好奇。

《流浪地球2》劉德華（左）對上《滿江紅》易烊千璽，爭百花獎影帝。（翻攝自豆瓣、微博，合成圖）

華仔在《流浪地球2》完成他的「科幻夢」，片中他穿上重達35公斤太空裝、重達50公斤潛水服，邊演戲，又要克服難以行動的部分；另外他還配戴一副1000度的近視眼鏡，拍片時視力模糊，加上頭盔貼上膠帶，臉上一癢，十分難耐。

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年僅23歲的易烊千璽曾以TFBOYS成員身分出道，近年演技狂受肯定，他除了是這次年紀最輕的入圍者，要和華仔一較高下，精彩的是，他將對上昔日隊友王俊凱，究竟誰能封帝，讓中國網友充滿期待。

《滿江紅》導演張藝謀曾大贊易烊千璽飾演的「孫均」成功演出角色有的肅殺、孤獨感，足見從男團成員，一步步蛻變成成熟男人。

女主角部分，賈玲自導自演的夯片《熱辣滾燙》無疑是2024最熱血勵志的電影之一，能否再下一城拿下女主角，有待獎項揭曉，她的對手還有《第二十條》馬麗、《流浪地球2》王智、《消失的她》倪妮和《萬里歸途》殷桃。

第37屆大眾電影百花獎將於8月2日至8月4日四川成都舉辦。

第37屆大眾電影百花獎主要入圍名單：

【最佳影片】

《萬里歸途》

《長安三萬里》

《志願軍：雄兵出擊》

《封神第一部：朝歌風雲》

《第二十條》

【最佳導演】

《八角籠中》王寶強

《封神第一部：朝歌風雲》烏爾善

《第二十條》張藝謀

《熱辣滾燙》賈玲

《年會不能停!》董潤年

【最佳男主角】

王俊凱《萬里歸途》

朱一龍《人生大事》

劉德華《流浪地球2》

張藝興《孤注一擲》

易烊千璽《滿江紅》

【最佳女主角】

馬麗《第二十條》

王智《流浪地球2》

賈玲《熱辣滾燙》

倪妮《消失的她》

殷桃《萬里歸途》

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