超甜！金秀賢拍照「神同步」金智媛 網抓包秒刪曖昧照

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙金」金秀賢、金智媛今年合作《淚之女王》展現強大CP感，即使戲劇播畢，粉絲仍關注兩人一舉一動；近來有網友抓包金秀賢在IG「動作頻頻」，一會兒學「老婆」金智媛拍照姿勢，沒多久又刪文，行為曖昧到不行。

金秀賢（左）被抓包和金智媛拍照姿勢「神同步」，但左圖已被金秀賢刪除。（翻攝自IG）

金秀賢和金智媛在《淚》劇是夫妻關係，戲外都是內向的「I人」，且兩人將一前一後來台和粉絲見面，金秀賢預計5日抵達台灣，為6日見面會做準備；金智媛則在本月21日來到寶島，展開台灣首場見面會。

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兩天前，金秀賢的IG上傳一組個人照，被發現動作根本和金智媛5天前的首頁圖「第一張」姿勢有異曲同工之妙，後來沒多久，金秀賢疑似擔心網友有所聯想，卻將該圖刪除，不料超關注兩人的粉絲早已嗅出端倪。

網友發現金秀賢（左）拍照姿勢和「老婆」金智媛很相似。（翻攝自IG）

金秀賢刪照引發網友議論，有人稱金秀賢有「排版強迫症」，也有人入戲說，金秀賢怕「老婆」金智媛生氣，所以趕快刪掉曖昧照，更有人笑稱金秀賢是「幼稚鬼」，愛學人拍照，很故意，無論如何，希望兩人能「假戲真做」官宣戀愛。

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