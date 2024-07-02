晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

超甜！金秀賢拍照「神同步」金智媛 網抓包秒刪曖昧照

〔記者鍾志均／綜合報導〕「雙金」金秀賢、金智媛今年合作《淚之女王》展現強大CP感，即使戲劇播畢，粉絲仍關注兩人一舉一動；近來有網友抓包金秀賢在IG「動作頻頻」，一會兒學「老婆」金智媛拍照姿勢，沒多久又刪文，行為曖昧到不行。

金秀賢（左）被抓包和金智媛拍照姿勢「神同步」，但左圖已被金秀賢刪除。（翻攝自IG）

金秀賢和金智媛在《淚》劇是夫妻關係，戲外都是內向的「I人」，且兩人將一前一後來台和粉絲見面，金秀賢預計5日抵達台灣，為6日見面會做準備；金智媛則在本月21日來到寶島，展開台灣首場見面會。

兩天前，金秀賢的IG上傳一組個人照，被發現動作根本和金智媛5天前的首頁圖「第一張」姿勢有異曲同工之妙，後來沒多久，金秀賢疑似擔心網友有所聯想，卻將該圖刪除，不料超關注兩人的粉絲早已嗅出端倪。

網友發現金秀賢（左）拍照姿勢和「老婆」金智媛很相似。（翻攝自IG）

金秀賢刪照引發網友議論，有人稱金秀賢有「排版強迫症」，也有人入戲說，金秀賢怕「老婆」金智媛生氣，所以趕快刪掉曖昧照，更有人笑稱金秀賢是「幼稚鬼」，愛學人拍照，很故意，無論如何，希望兩人能「假戲真做」官宣戀愛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中