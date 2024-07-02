這支預告太好看！喬許哈奈特《圈套》鬥智鬥力躲天羅地網

喬許哈奈特在《圈套》疑似飾演連環殺手。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由鬼才導演M.奈沙馬蘭推出的全新懸疑驚悚鉅作《圈套》，今（2）日曝光最新預告，喬許哈奈特在片中飾演陪女兒參加演唱會的父親，除了現場擠滿3萬名粉絲，他很快發現這場演唱會是FBI為了抓連環殺手「屠夫」而設下的天羅地網。預告中似乎明指他就是屠夫，面對300個荷槍實彈的警察包圍著演唱會，他將展開鬥智鬥力的逃脫計畫。

喬許哈奈特（左）在《圈套》陪著飾演女兒的艾莉兒多諾格，一同參加演唱會。（華納兄弟提供）

導演M.奈沙馬蘭的代表作品無數，包含《靈異第六感》、《靈異象限》、《分裂》等片，《圈套》是他自編自導的驚悚新作，也是該類型的全新詮釋，將身歷其境的演唱會轉為懸疑、緊張的驚悚體驗，並以連環殺手的視角講述故事。

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導演M.奈沙馬蘭的大女兒瑟莉卡沙馬蘭在《圈套》演出歌手渡鴉夫人。（華納兄弟提供）

喬許哈奈特表示自己多年來一直對導演M.奈沙馬蘭的作品感到著迷，兩人因《圈套》相聚後一拍即合，他也透露導演M.奈沙馬蘭擅長帶給觀眾驚喜，片中的劇情反轉再反轉，簡直太瘋狂，遠比預告中看到的更多。

《圈套》海報。（華納兄弟提供）

此外，導演M.奈沙馬蘭的大女兒瑟莉卡沙馬蘭也在片中演出歌手渡鴉夫人、大展歌喉，並為電影寫了14首歌；片中的父女互動同時也呼應了M.奈沙馬蘭與女兒在現實生活中的良好關係。《圈套》將於8月1日在台上映。

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