桃園電影節11歲了！《眷村》、《還有明天》榮膺雙開幕片

《念念眷村：文學裡的眷村故事》（左）、我們還有明天》兩部電影，為桃園電影節雙開幕片。（桃園電影節提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第11屆桃園電影節將於8月登場！今（1）公開雙開幕片紀錄片《念念眷村：文學裡的眷村故事》和義大利黑白電影《我們還有明天》，閉幕片是威尼斯影展競賽片《流浪吉普賽》！

威尼斯影展競賽片《流浪吉普賽》為桃園電影節閉幕片。（桃園電影節提供）

導演黃玉珊、陳堯興執導《念念眷村》回顧外省族群70多年以來，於眷村中的顛沛流離命運，片中引用大量文學片段，更訪問到眷村第一、二代的重量級台灣作家，如逾90歲的瘂弦、張默等。

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《念念眷村》從作家感性之眼，重新梳理眷村歷史，留下珍貴精神面貌與時代記憶。

《我》片為義大利女星寶拉寇提莉絲自編自導自演之作，故事以她祖母真實人生為原型，外媒盛讚是「野心和創意的結晶」；《流》片則以流浪的吉普賽街頭魔術師為主角，揭開第二次世界大戰中殘酷的種族歧視真相。

2024第11屆桃園電影節主視覺公布，桃色加底片暗藏神祕驚喜。（桃園電影節提供）

此外，今也公布影展主視覺，螢光桃紅色調加上隱藏的數字11（屆），象徵既傳承又創新的影展精神，並與今年桃影主題「遷徙」遙遙呼應，反映在地多元融合文化後產生的旺盛生命力。

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