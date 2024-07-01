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張菲嫩媳出國發飆氣到走人 女兒碎念只好認錯慘遭K.O

張菲兒子張少懷（左）與妻子翁馨儀出國鬧脾氣。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕張菲嫩媳翁馨儀與張少懷結婚後，育有一對寶貝兒女，最近一家四口到日本旅遊，沒想到翁馨儀卻被張少懷和兩個孩子激怒，她生氣的在社群po出對話，還原事件發生經過。

翁馨儀被老公、兒子、女兒氣到當場走人。（翻攝自IG）

原來是翁馨儀在日本購物，張少懷和孩子看到她手上提著大包小包卻不幫忙，反而還坐在旁邊休息，讓她火冒三丈，當場走人。事後女兒打了三通電話給她，還在氣頭上的翁馨儀拒接電話，女兒只好傳訊息跟她說：就算當下在生氣，也應該要跟她們說一聲，女兒說：「妳連女兒電話都不接，萬一我發生危險怎麼辦？」問得翁馨儀語塞，只好道歉：「嗯…好像是，我改。」讓人覺得有趣，好像女兒比翁馨儀還成熟。

翁馨儀跟兒女感情很好。（翻攝自IG）

女兒也說：「妳如果東西重可以跟我們說，我們可以幫妳拿。」因為如果翁馨儀沒有主動告知，沒有人知道她需要幫助，她不但生悶氣，家人也無所適從。翁馨儀的女兒還碎念媽媽當下沒有告訴大家去向，這樣讓她、弟弟、爸爸都很擔心。女兒更透露，翁馨儀離開後，三人因為沒有頭緒「妳也不說妳在哪，我們還跑每一層樓找妳」更補槍「妳這樣出國很不好玩」。讓翁馨儀徹底認輸，所以聽完女兒一番話，她馬上認錯，還自嘲：「完了，我被K.O」。

翁馨儀的女兒在對話中表示：「妳如果東西重可以跟我們說，我們可以幫妳拿。」她希望對方能主動告知自己需要幫忙，而不是讓家人們無所適從。她也提到，翁馨儀當下沒告知去向，讓她和爸爸及弟弟很擔心，「妳也不說妳在哪，我們還跑每一層樓找妳。」最後，她直言：「妳這樣出國很不好玩。」為此，翁馨儀聽完女兒的回話後馬上認錯，「完了，我被K.O。」事後翁馨儀也很開心自己有這麼懂事的女兒，要不然自己可能不會那麼快跟張少懷和好，或許兩人還會冷戰好幾天。

翁馨儀曬出母女對話。（翻攝自IG）

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