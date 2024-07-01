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娛樂 電視

曾莞婷慘被劈腿5次 被「渣男手法」騙得團團轉

曾莞婷接下TVBS《小姐姐請回答》主持棒。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕戲劇女神曾莞婷近期走出舒適圈，接下TVBS《小姐姐請回答》主持棒，帶領大家探索女人大小事和各種戀愛話題，她稱自己一直都屬於想談戀愛的狀態，無奈老天不給機會，工作一直來，更語出驚人表示自己至少曾被5個渣男劈腿過。

《小姐姐請回答》首播，左起朵拉、曾莞婷、威廉、風田。（記者潘少棠攝）

曾莞婷感情經驗豐富但頻頻遇渣男，在至少5段的感情中幾乎都被劈腿過，但她強調並非戀愛腦，明確知道自己所需且有照顧好自己的能力，所以在擇偶、戀愛的過程中，只要發現苗頭不對就會立刻閃人，且堅決不吃回頭草。聊及被渣男劈腿的細節，曾莞婷分享對方會趁她在工作時亂來，所以會事先跟她要上下班時間以免被抓包，起初還誤以為是貼心舉動，怎料竟是渣男劈腿的惡劣手法。

曾莞婷（左）、賴雅妍。（記者潘少棠攝）

先前關於「篡位」藍心湄的傳聞，曾莞婷表示藍心湄之於TVBS，如同陳美鳳之於民視，都是電視台的重要存在，所以根本沒有「取不取代」的問題，取代、篡位的說法都屬無稽之談；也說自己與藍心湄私下遇到都會打招呼和聊天，對方還會留言替她打氣。

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