丟丟妹狂甩20公斤靠1絕招！ 連醫師都讚：很聰明

有「直播天后」之稱的丟丟妹。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕直播主「丟丟妹」李明珊個性爽朗，很多人都喜歡看她賣東西，而她每次直播叫賣也能創下驚人業績，因此被封為｢直播天后」。近日丟丟妹在社群分享自己的宵夜，成功釣出中醫師稱讚「很聰明」。

丟丟妹曝光自己的宵夜。（翻攝自IG）

丟丟妹過去有一個月狂甩20公斤的紀錄，身為直播主的她，下播的時間通常都是深夜，加上直播其實還滿費體力，丟丟妹經常忍不住會吃消夜，但是她的宵夜可不是看到什麼就吃什麼，她會特別選擇熱量不高的東西來吃。這次在社群發布的影片哩，就能看到丟丟妹下播之後，竟然抱著一盆泰國白蝦狂吃，丟丟妹說：「一隻蝦子只有7大卡耶，比吃澱粉好吧？」且吃蛋白質總比攝取精緻澱粉好，水煮的烹調方式也能避免油鹽。但中醫師也提醒，就算是低熱量的泰國白蝦，吃的時候還是要注意「適量攝取」以免造成反效果。

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丟丟妹大方分享自己的減肥菜單。（翻攝自IG）

丟丟妹還透露，先前自己減20公斤的時候沒有運動，把重點完全放在飲食控制。當時她早餐吃2顆蛋和美式咖啡；午餐為手掌大小的地瓜、3種蔬菜和魚；晚餐同樣選擇3種蔬菜和蛋白脂，且控制在晚上8點前吃完。

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