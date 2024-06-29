金曲35》告五人走星光犬青好正！ 雲安忍不住貼心蹲地護女友

告五人。（攝影新聞組攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕告五人今年選擇穩重的黑色禮服走星光大道，女主唱犬青的黑色禮服被網友盛讚「好正喔！」接受媒體訪問時，雲安怕地上的電源線會絆倒犬青，還特別蹲在地上把電源線整理好，讓大家看到雲安細心、貼心照顧女友的一面。

告五人犬青好正，男友雲安怕女友被電線絆倒，立刻蹲下身整理電線。（攝影新聞組攝、翻攝自台視）

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3度入圍「最佳樂團」獎的告五人，今年以《帶你飛》專輯入圍「最佳樂團」、「年度專輯」、「最佳華語專輯」，以及《又到天黑》歌曲入圍「年度歌曲」4項大獎，不僅演唱、創作實力受到金曲獎的肯定，人氣更是搶搶滾，14月完成了40場演唱會，之後還要唱進歐洲，要在倫敦、巴塞隆納及巴黎演出， 今天他們一出現星光大道就獲得歌迷的熱烈歡迎，犬青露出美腿的黑色禮服裝扮也被網友稱讚「很正！」

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犬青說他們晚上要擔任頒獎人，還會再換一套禮服，不過第一次擔任頒獎人，告五人3個人都很緊張，雲安說很怕講錯話，至於3個人誰最容易講錯話？雲安和犬青竟不約而同說：「3個人都會！」鼓手謙哥也忍不住在一旁偷笑回應。

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