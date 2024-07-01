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娛樂 最新消息

黑寡婦新片絕美海報來自台灣設計師！《飛月情海》幽默反轉打動方序中

〔記者許世穎／台北報導〕由「黑寡婦」思嘉喬安森（或譯：史嘉蕾喬韓森）與性感男星查寧塔圖主演浪漫新片《飛月情海》，今（1）日曝光由台灣知名視覺設計師方序中的「究方社工作室」設計的台灣特別版海報，具有老海報印刷質感及電影浪漫意象的優美設計，讓海報一曝光就引起網路上的熱烈討論。

思嘉喬安森（右）和查寧塔圖在《飛月情海》重現60年代阿波羅登月計劃的秘辛。（索尼影業提供）

方序中看完試片後讚譽《飛月情海》的絕妙設定：「電影以浪漫小品的幽默節奏，帶著觀眾以另一種視角窺伺60年代太空競賽的背後故事，片中也運用了大量精緻的美術設定，更能身歷其境的感受經典時代。最喜歡結局神來一筆的幽默反轉，讓這重要的歷史事件有了全新的閱讀方式。」

高掛夜空的月亮，總給人浪漫想像的情懷，美國太空總署NASA於60年代展開阿波羅計劃，《飛月情海》即是在理性與感性共存的背景中，火箭發射總監與行銷專家碰撞出的火花。

這次台灣特別版海報的主要意象為簡練、符號化的月亮輪廓，並在其中隱含多重意象。圖像的細節處，則是呼應了老海報的印刷質感，留出滲墨的邊緣，也從電影鏡頭裡的美術呈現，汲取出具有年代感的鮮明對比色。

由台灣知名視覺設計師方序中的究方社工作室設計的《飛月情海》，台灣特別版海報引起熱烈討論。（索尼影業提供）

月牙的彎弧，凸顯了駕車出門約會的男女主角，從人們對此行程既有的情愫想像，導出電影的浪漫調性。而月亮的尖端，不僅只轉化為發射至星空的火箭噴煙，恰似從畫面的左方直上宇宙，更是暗示兩人共驅未來的道路。

此外，海報畫面的角落，一躍而出的小黑貓，則是要請觀眾進場發掘的小彩蛋了。《飛月情海》將於7月10日在台上映。

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