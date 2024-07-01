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娛樂 電影

中國美女導演是李安學妹 劉雨霖大讚《陽光普照》想合作陳以文

中國美女導演劉雨霖來台出席兩岸電影展，提起台灣電影滔滔不絕。（兩岸電影展提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕中國美女導演劉雨霖帶著執導電影《普通男女》，來到兩岸電影展與觀眾交流，該片男主角是演出《後宮甄嬛傳》「皇上」的金馬影帝陳建斌，劉雨霖笑說自己也很愛看《甄嬛傳》，稱對方臉都沒有變過，不過陳建斌演什麼像什麼，讓她相當欽佩。

37歲的劉雨霖是中國大作家劉震雲的女兒，她當年於紐約大學攻讀電影，是導演李安的學妹，兩人一直保持著聯絡，當她困惑時會向李安諮詢，「去年春節我們有通電話，他給我鼓勵，說各行各業都會遇到困難，都很能夠理解，李安老師給了我很多鼓勵加油！」

李安。（資料照，記者陳逸寬攝）

劉雨霖回想起李安說過：「做電影要像打靶子一樣，看準靶心就不停瞄準，如果認定要做電影導演的話，就一心一意做好。」她透露自己受到李安的作品《理性與感性》、《斷背心》影響很深，《艋舺》一直到現在的《周處除三害》中的阮經天，還有演員趙又廷都是她很欣賞的對象。

《陽光普照》由巫建和（左起）、柯淑勤、陳以文、許光漢等人演出。（甲上提供）

不過提到台灣電影，劉雨霖說到鍾孟宏執導的《陽光普照》，侃侃而談，表示在疫情3年期間，病毒肆虐，當時她看了該片，「所有演員都非常棒，鍾孟宏導演慢下來娓娓講生活，很厚實且從容，構建出來的堅實人物結構，震撼心靈的對話。」

她稱非常想合作的演員正是陳以文，正好《陽光普照》、《周處除三害》他都有演，「他是父親的時候是父親，尊者的時候是尊者。」

除了電影，劉雨霖興奮向記者分享此趟來台心情很好，「台灣真是特別好的地方，我個人來過很多次，工作啊、遊玩啊，而且台灣是吃的天堂，我和同行小夥伴都覺得時間不夠，一天當三天來花！」她更笑說自己喜歡芋頭、麻糬，還特別從小紅書搜芋頭酥，要當伴手禮帶回家。

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