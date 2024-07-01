何如芸認證 讓天蠍座喜歡是全世界最幸福的人

何如芸（左）開心與李燕合影。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸早年還在拚命拍戲時，還不認識本土劇女星李燕，當然那時也不會知道11月20日過生日的李燕是天蠍座，但她親口認證：「可以讓天蠍座喜歡的人，真是全世界最幸福的人。」

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就在何如芸二次就業後拍的第一部戲，李燕是女主角，她想起當時李燕可以在化妝間裡，她女主角位子旁邊，特意留了一個位置給何如芸，「李燕還請助理在化妝鏡上貼了我的名字以宣示主權，不讓別人佔用我的空間。」

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何如芸感動說，那時一部戲動輒超過50位演員，休息室空間有限，確實不是每個人都有座位可以休息，但有一次，她開玩笑開過火，李燕走心了，真的生氣跑去隔壁哭，當場何如芸嚇壞了，「哄了很久，李燕才理我」，李燕可是嫉惡如仇的天蠍座，今（1）日中午，何如芸開心曬出同框李燕，直喊自己真的是全世界最幸福的人呢！

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