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娛樂 電影

《腦筋急轉彎2》全球飆破10億美金 登頂台灣年度票房冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯賣座動畫續作《腦筋急轉彎2》在全球持續熱賣，穩坐全球、全美以及剛拿下全台年度票房冠軍。目前該片全球票房正式突破10億美金（約台幣325.2億元），除了是今年首部全球票房進入「10億美金俱樂部」的電影，也是影史全球票房最快破10億美金的動畫電影，以高達10.15億美金（約台幣330.07億元）登上影史全球動畫票房第10名。

《腦筋急轉彎2》已登上2024年全球、全美、全台年度票房冠軍。（迪士尼提供）

《腦筋急轉彎2》在美國本土上映第3個週末（6月28~30日）再以5740萬美金（約台幣18.66億元）蟬連3週票房冠軍，上映17天累積票房高達4.69億美金（約台幣152.51億元）也成為影史北美動畫票房第5名，目前很快便可輕鬆超越《冰雪奇緣2》的4.77億美金（約台幣155.12億元），以及《海底總動員2：多莉去哪兒》的4.86億美金（約台幣158.04億元），登上影史北美動畫票房第3名。

全台票房方面，截至昨天（6月30日）已突破台幣2.97億元，在上半年結束前夕正式登頂2024年度票房冠軍。《腦筋急轉彎2》全台持續熱映中。

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