沈春華看金曲重播捨不得關機！被草東沒有派對經紀人驚呆了

〔記者陳慧玲／台北報導〕儘管本屆金曲獎典禮出現不少狀況，但資深媒體人沈春華談到，她看典禮重播捨不得關機，另外也對於金曲大贏家草東沒有派對經紀人上台領獎的表現留下深刻印象。

沈春華談到：「揭曉最佳樂團獎時，我還在努力思索草東沒有派對是什麼風格路線？一位酷酷的女孩上台領獎，她平靜又充滿張力，我又思索她是誰？一開口她就點出音樂創作路上的孤獨和陪伴。」

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沈春華談到，自己不是音樂人，但每次看金曲典禮轉播都很感動。（翻攝自臉書）

草東經紀人趙若君代為領獎時談到：「在我們心中，草東沒有派對從來都不是只有站在舞台上演出的四個人，而是所有齊心參與這六個字的每個人…」，她說的這段話讓沈春華留下印象。

接著沈春華談到：「然後這位又抒情又搖滾的女孩，在台上說出了至少30個名字，我驚呆了，沒有看小抄，沒有停頓，她不想漏了任何一個想感謝的人。一群人的力量，是這個音樂世代的力量。」沈春華的感受，正和許多網友討論的重點一樣，都很驚訝草東經紀人沒有看小抄，卻能完整提到想要感謝的人。

草東沒有派對經紀人代為領獎的致詞，讓人留下深刻印象。（台視提供）

沈春華表示：「後來我才知道台上的女孩是草東沒有派對的經紀人，難怪她如此瞭然於胸，難怪她提到已逝鼓手凡凡的時候，忍不住潰堤…」這一幕也是許多觀眾和網友觀看轉播時，印象極深的一個畫面，當經紀人提到謝謝凡凡的家人時，忍不住在台上爆哭，惹人鼻酸。

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