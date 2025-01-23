啦啦隊女神都來台發展 韓國「大邱Karina」揭辛酸秘辛

在韓國跳了8年啦啦隊的「大邱Karina」李素泳也決定來台發展。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著韓國啦啦隊女神如李多慧、李皓禎、李雅英都到台灣發展，昨（22）日因「三振舞」爆紅的李珠珢也宣布加入富邦球團。同樣選擇來台灣發展的「大邱Karina」李素泳還爆出在韓國啦啦隊長達8年工作經驗的甘苦談。

李素泳曝韓國啦啦隊女孩薪水由年資決定。（翻攝自IG）

根據《壹蘋新聞網》報導，李素泳表示韓國的公司會因為啦啦隊女孩工作年資不同，給予不同薪資，她自己在韓國跳了8年的啦啦隊，薪水其實不算高。且因為身為韓國啦啦隊隊員，李素泳無法接廣告，只好到醫院櫃檯打工維持生計，不過韓國球隊對於啦啦隊女孩交男友部分，只被公司勸誡不要太公開、高調即可。

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李素泳在韓國當啦啦隊有時必須用夏天球季的收入支撐冬季生活。（翻攝自IG）

李素泳眼見其他韓國啦啦隊女神來台發展順利，更認真學習，想要趕緊融入工作環境。李素泳和李皓禎私底下交情好，不過和其他女孩則沒有交流。李素泳從學生時期就進入韓國啦啦隊工作，有時候工作量不均勻，只能靠夏季賺來的錢支撐冬季生活。

此次李素泳來台發展，一口氣簽下30年的經紀長約，也摩拳擦掌希望能成為球場旁邊最閃亮的星星。

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