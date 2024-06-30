中國喜劇天王朝聖吳慷仁新片！大鵬見全裸大尺度喊：來不及反應

大鵬來台與吳慷仁聯絡，還特別去看了《破浪男女》。（兩岸電影展提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕中國電影《年會不能停！》男主角董成鵬（大鵬）率領導演董潤年、監製應蘿佳來台參加兩岸電影展，大鵬昨天（29日）特別傳訊息與吳慷仁聯絡，更透露來台期間看了吳慷仁新片《破浪男女》，吳慷仁在片中有全裸大尺度的演出，大鵬笑說看完後一度來不及反應，但沒有嚇一跳，隨著劇情發展也更加投入，看到對方新的創作感到很開心。

3人難得來台，大快朵頤了一番，導演董潤年笑說在寧夏夜市一口氣吃了5個攤販，包括地瓜球、牛肉等等，多到他都忘記吃了什麼。至於大鵬抵台後則是與吳慷仁聯絡，兩人因一同入圍香港金像獎展開對談而認識，大鵬表示昨天剛好有3小時的空檔，看到海報上面寫著吳慷仁就買票去看，「我拍了票根給吳慷仁，說我現在要去看你電影，他說『什麼！你在台灣哈哈哈，太有趣了，你看看唄』！」

請繼續往下閱讀...

大鵬（左起）、導演董潤年、監製應蘿佳帶著電影《年會不能停！》來台參加兩岸電影展，受訪相當健談。（兩岸電影展提供）

吳慷仁在電影中裸露尺度不小，身為中國喜劇天王的大鵬先笑說，應該不會有人來找他演情慾片，之後有感而發：「我思考作為演員，如果有這樣劇本找我，我會怎麼面對。」

《年會不能停！》在中國票房突破12億人民幣（約台幣53億），叫好又叫座，被問及是否有機會拍續集？導演董潤年鬆口：「肯定會做續集，且大鵬一直督促我們，接下來就會深入聊一下怎麼發展，特別希望原班人馬回歸，且加入新角色。」

不過成績如此亮眼，大鵬被問到會不會「漲價」？他先笑說：「很久沒遇到這麼犀利的問題！」坦言這部電影的表現超出他的期待，幽默說道「劇組不缺錢了，他們想找更大的明星也沒問題」，不過監製應蘿佳掛保證：「漲薪是一定可以的！」

接下來大鵬與章子怡合作的電影《醬園弄》將在台灣上映，他透露下半年也將拍攝喜劇電影，且是自己沒有挑戰過的古裝。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法