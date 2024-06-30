金曲35》楊乃文「2票之差」痛失歌后之位 驚人反應曝光了

楊乃文。（亞神提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊乃文今年因2票之差，與金曲華語歌后獎項擦肩而過，網友都紛紛替楊乃文及《Flow》專輯沒能抱得大獎歸大感惋惜，但她對賽果很豁達：「我不會覺得可惜，這就是有一群人在做決定，而這個結果就是他們的決定。」

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《Flow》專輯拿下「最佳裝幀設計」、「最佳專輯製作人」兩個獎項，慶功宴上楊乃文與專輯製作人陳君豪、入圍「最佳編曲人」的嘟嘟，以及JADE的另一成員AJ一起同樂，楊乃文很開心專輯製作團隊獲獎，並感謝所有支持這張專輯的人。

她坦言製作團隊得獎更令她開心，「其實讓我覺得最高興的是，有參與這張專輯的人都有被提到跟稱讚。」宣布製作人陳君豪獲獎時，她在台下激動到跺腳，笑稱應該是她整晚表情動作最大的時刻。

典禮過後，看著身邊比她還要激動的同事們，楊乃文還反過來鼓勵及感謝大家，她又好氣又好笑的說：「怎麼是我在安慰你們啊？」更打趣自己是「救典禮超時的人」，如果是她得獎上台，得獎感言一定很精簡，「什麼90秒，我可以撐到10秒就不錯了。」

她從去年開始忙著「繆斯MUSE演唱會」巡迴，在得知網友們遺憾自己及《Flow》專輯未能獲獎之餘，紛紛敲碗希望演唱會加場之後，終於鬆口透露好消息：「下半年會將『繆斯MUSE演唱會』唱回台北！」詳情近日即將公布。

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