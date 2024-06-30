亞莉安娜發表驚人之語！ 自爆迷戀連環殺手被罵「有病」

亞莉安娜發表爭議言論遭炎上。（法新社）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近日受訪時禍從口出，自爆年輕時，曾迷戀連環殺人魔傑佛瑞‧達默（Jeffrey Dahmer），且還說有興趣與對方相約吃飯，有很多問題想詢問，果不其然，許多人認為她身為公眾人物，不適合發表危險言論，還有受害家屬要求她公開道歉。

亞莉安娜近日上Podcast節目受訪時，被問「如果可以和任何一位在世或死去的人共進晚餐，她會想選擇誰？」她不假思索說年輕時，挺迷戀連環殺手傑佛瑞‧達默，「他非常迷人，我很有興趣跟他共進晚餐」。身為公眾人物卻說出驚人之語，立即引發多位受害者家屬的不滿。

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連環殺人魔傑佛瑞‧達默的故事，還被Netflix翻拍成影劇《食人魔達默》。（翻攝自Netflix網站）

事實上，傑佛瑞達默是美國一名連環殺手，他在1978年至1991年間，殘忍殺害並肢解17人，且受害者都是有色人種，他的故事還被Netflix翻拍成影劇《食人魔達默》。針對亞莉安娜再度提起殺人魔的名字，一名受害者家屬接受媒體訪時痛批，回想起兒子的痛苦，我認為亞莉安娜的腦子生病了，怎麼可以說出這麼不負責任的話，「我完全不認為她這番說話很有趣，更不應該向年輕人傳輸這樣的訊息！」

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