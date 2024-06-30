晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 歐美

亞莉安娜發表驚人之語！ 自爆迷戀連環殺手被罵「有病」

亞莉安娜發表爭議言論遭炎上。（法新社）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）近日受訪時禍從口出，自爆年輕時，曾迷戀連環殺人魔傑佛瑞‧達默（Jeffrey Dahmer），且還說有興趣與對方相約吃飯，有很多問題想詢問，果不其然，許多人認為她身為公眾人物，不適合發表危險言論，還有受害家屬要求她公開道歉。

亞莉安娜近日上Podcast節目受訪時，被問「如果可以和任何一位在世或死去的人共進晚餐，她會想選擇誰？」她不假思索說年輕時，挺迷戀連環殺手傑佛瑞‧達默，「他非常迷人，我很有興趣跟他共進晚餐」。身為公眾人物卻說出驚人之語，立即引發多位受害者家屬的不滿。

連環殺人魔傑佛瑞‧達默的故事，還被Netflix翻拍成影劇《食人魔達默》。（翻攝自Netflix網站）

事實上，傑佛瑞達默是美國一名連環殺手，他在1978年至1991年間，殘忍殺害並肢解17人，且受害者都是有色人種，他的故事還被Netflix翻拍成影劇《食人魔達默》。針對亞莉安娜再度提起殺人魔的名字，一名受害者家屬接受媒體訪時痛批，回想起兒子的痛苦，我認為亞莉安娜的腦子生病了，怎麼可以說出這麼不負責任的話，「我完全不認為她這番說話很有趣，更不應該向年輕人傳輸這樣的訊息！」

☆拒絕暴力，請撥打110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中