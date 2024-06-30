井浦新來台變偶像！見台粉舉應援扇超驚訝：我是50歲大叔欸

井浦新出席台北電影節《福田村事件》星光首映記者會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本知名演員井浦新、田中麗奈主演的電影《福田村事件》昨天（29日）在台北電影節首映，兩人都來過台灣，井浦新自爆很愛台灣的高山烏龍茶，「不會當伴手禮，是我自己喜歡喝！」看到台灣粉絲舉著應援扇表達支持，井浦新自嘲已經是50歲大叔了，卻能享受「偶像般的待遇」，讓他直呼想不到。

《福田村事件》在中山堂的放映秒殺。（台北電影節提供）

《福田村事件》井浦新、田中麗奈、台日混血朝井大智、導演森達也、製片小林三四郎今天一同接受聯訪，井浦新曾經演出台日合製作品《路~台灣Express~》，過去幾度因為工作來台，覺得台灣有著很棒的文化，也是個優雅有品味的地方，總是非常溫暖地迎接日本人的到來，希望能以旅行的方式再來台灣。田中麗奈中文相當流利，大讚對台灣印象就是「非常好」。

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《福田村事件》在中山堂的放映秒殺。（台北電影節提供）

他們特別來台，也趁機大快朵頤，井浦新品嘗了排骨、蛋餅等等，特別提及火鍋非常好吃，而田中麗奈最喜歡的則是牛肉麵。回答到一半，井浦新突然表示想要補充，「我很喜歡高山烏龍茶」，問及是否會當伴手禮帶回日本？井浦新笑說：「是我自己喜歡喝的！」

田中麗奈。（記者王文麟攝）

井浦新曾經與邵雨薇合作，田中麗奈則是與陳柏霖對戲，可惜這次沒有機會與他們見面，井浦新表示，如果能夠與劇組團隊成員重逢，會非常高興，這次來台有與台灣導演交流，傳達他想要說的話。記者追問是否會想參與台灣的作品？井浦新表示：「如果有這樣的緣分，我一定會想要合作。」

演員井浦新、田中麗奈、朝井大智，導演森達也、製片小林三四郎出席台北電影節《福田村事件》星光首映記者會。（記者王文麟攝）

至於這次來台，主要是為了出席《福田村事件》北影放映活動，井浦新得知2分鐘600張票秒殺，「觀眾願意進場看，讓我非常高興，跟600人一起看片、參加Q＆A舞台，是我在日本電影院沒有感受到的感覺，包括觀眾熱烈提問，對演員詮釋的好奇，更深一層的挖掘，讓我感受到大家對這部作品的關心和喜歡。」

田中麗奈有難以言喻的心情，尤其是台灣觀眾在看電影時會笑出來，讓她相當驚訝，因為在日本沒有看過這樣的反應；朝井大智則指出，日本人有時候看電影會在意別人的眼光，不會因為有趣而笑，但台灣觀眾直接的反應讓他覺得很開心。

由於昨天的放映上，有粉絲舉著井浦新的應援扇出現，井浦新表示自己有看過，「我現在已經50歲了，粉絲就像在看10、20歲的偶像一樣，我這個50歲大叔真的沒有想到。」

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