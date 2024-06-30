曾國城猛虧胡瓜獻聲《神偷奶爸》14年「配到都結紮」！王彩樺笑爆「懷了瓜哥的孩子」

曾國城（左起）、胡瓜、王彩樺出席《神偷奶爸4》首映會。（記者陳逸寬攝）

〔記者許世穎／台北報導〕賣座動畫全新篇章《神偷奶爸4》中文版今（30日）盛大首映，為中文版獻聲的胡瓜、王彩樺以及曾國城齊聚一堂，胡瓜14年來第5度配音格魯，笑說「這個已經配到歐陽妮妮都結婚了」（第一集由歐陽三姊妹獻聲格魯三個養女），曾國城笑虧「配到瓜哥都結紮了！」胡瓜則笑回「再配下去，彩樺的女兒都結婚了！」

回憶配音14年，胡瓜形容格魯一開始雖然是壞蛋，但心地善良，「一直到這一集，他自己都有小孩了，上一集最大挑戰是要配雙胞胎，這集最難是還要唱歌」，曾國城則說自己和胡瓜根本就是台版「驚懼之淚」主唱（80年代紅遍全球的英國團體），因為兩人一起在片尾合唱了該團的《Everybody Wants to Rule the World》中文版，說完更一起哼唱，當場被主持人張兆志虧「製作團隊應該有相當的年紀了。」

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胡瓜出席《神偷奶爸4》首映會。（記者陳逸寬攝）

再度為格魯太太露西獻聲的王彩樺也說，從第2集配音至今，這回露西跟格魯也生下小寶寶，「沒想到第4集我懷了瓜哥的小孩」。她笑言因為配音連狗都取名叫露西，被笑虧「太入戲所以叫露西」，胡瓜更說「這麼荒唐，妳不會叫妳老公格魯啊！」

王彩樺出席《神偷奶爸4》首映會。（記者陳逸寬攝）

曾國城則說，他獻聲的反派「惡霸麥星」小時候被格魯欺負，所以長大後想討公道，「只能說可恨之人必有可憐之處，剛好現場有很多小朋友，要告訴他們童年陰影會造成人格成長的不完整！」胡瓜則接著說「真的，教育要從基本做起！」

曾國城出席《神偷奶爸4》首映會。（記者陳逸寬攝）

之後最受歡迎的小小兵本尊現身，隨cue隨舞的王彩樺當場跟他們一起跳起最近流行的「燙燙糖葫蘆舞」，曾國城還起鬨：「我以為妳要跳16蹲！」接者到了有獎徵答環節，胡瓜玩興大開，當場改題目問現場觀眾「第一集三個女兒是誰配音的？」現場有影迷立刻答出是「歐陽三姊妹」，他也接著問「那最近是誰結婚？」（歐陽妮妮）相當跟得上時事。

問答完後胡瓜更被說下個環節要他示範「用頭撞氣球」，人來瘋的他超配合當場真的往氣球走去，讓片中老婆王彩樺趕緊阻止，要他放輕鬆，笑言「等等大家進戲院看到你就會很療癒了！」《神偷奶爸4》7月3日中英文版同步在台上映。

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