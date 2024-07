曾國城猛虧胡瓜獻聲《神偷奶爸》14年「配到都結紮」！王彩樺笑爆「懷了瓜哥的孩子」

曾國城(左起)、胡瓜、王彩樺出席《神偷奶爸4》首映會。(記者陳逸寬攝)

〔記者許世穎/台北報導〕賣座動畫全新篇章《神偷奶爸4》中文版今(30日)盛大首映,為中文版獻聲的胡瓜、王彩樺以及曾國城齊聚一堂,胡瓜14年來第5度配音格魯,笑說「這個已經配到歐陽妮妮都結婚了」(第一集由歐陽三姊妹獻聲格魯三個養女),曾國城笑虧「配到瓜哥都結紮了!」胡瓜則笑回「再配下去,彩樺的女兒都結婚了!」

回憶配音14年,胡瓜形容格魯一開始雖然是壞蛋,但心地善良,「一直到這一集,他自己都有小孩了,上一集最大挑戰是要配雙胞胎,這集最難是還要唱歌」,曾國城則說自己和胡瓜根本就是台版「驚懼之淚」主唱(80年代紅遍全球的英國團體),因為兩人一起在片尾合唱了該團的《Everybody Wants to Rule the World》中文版,說完更一起哼唱,當場被主持人張兆志虧「製作團隊應該有相當的年紀了。」

胡瓜出席《神偷奶爸4》首映會。(記者陳逸寬攝)

再度為格魯太太露西獻聲的王彩樺也說,從第2集配音至今,這回露西跟格魯也生下小寶寶,「沒想到第4集我懷了瓜哥的小孩」。她笑言因為配音連狗都取名叫露西,被笑虧「太入戲所以叫露西」,胡瓜更說「這麼荒唐,妳不會叫妳老公格魯啊!」

王彩樺出席《神偷奶爸4》首映會。(記者陳逸寬攝)

曾國城則說,他獻聲的反派「惡霸麥星」小時候被格魯欺負,所以長大後想討公道,「只能說可恨之人必有可憐之處,剛好現場有很多小朋友,要告訴他們童年陰影會造成人格成長的不完整!」胡瓜則接著說「真的,教育要從基本做起!」

曾國城出席《神偷奶爸4》首映會。(記者陳逸寬攝)

之後最受歡迎的小小兵本尊現身,隨cue隨舞的王彩樺當場跟他們一起跳起最近流行的「燙燙糖葫蘆舞」,曾國城還起鬨:「我以為妳要跳16蹲!」接者到了有獎徵答環節,胡瓜玩興大開,當場改題目問現場觀眾「第一集三個女兒是誰配音的?」現場有影迷立刻答出是「歐陽三姊妹」,他也接著問「那最近是誰結婚?」(歐陽妮妮)相當跟得上時事。

問答完後胡瓜更被說下個環節要他示範「用頭撞氣球」,人來瘋的他超配合當場真的往氣球走去,讓片中老婆王彩樺趕緊阻止,要他放輕鬆,笑言「等等大家進戲院看到你就會很療癒了!」《神偷奶爸4》7月3日中英文版同步在台上映。

